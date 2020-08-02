MONTANA IS A 3 1/2 YEAR OLD FEMALE PITBULL

DEUCE IS A 2 YEAR OLD MALE PITBULL

GLEN IS A 10 WEEK OLD MALE, DSH

JEWELS IS A 8 WEEK OLD FEMALE, DSH

Tags

Watch Now: Related Video

Movies in a Minute: 'Summerland,' 'Cut Throat City,' & 'The Secret: Dare to Dream'

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.