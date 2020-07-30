Antioch Baptist Church in Culpeper celebrated its161st Church Anniversary with their annual Christian Education Day after morning service on Sunday, July 18. Antioch members pose for a photo (above) as part of the commemoration.

Originally part of Mount Poney Baptist Church, forerunner of today’s Culpeper Baptist, Antioch’s first name was the African Church, as documented in the summer of 1859 in the Shiloh Association minutes.

In 1886 land was donated at 201 S. West Street, and the current building was constructed while Pastor Samuel Taliaferro presided.

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