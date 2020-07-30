...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH FRIDAY AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STERLING VIRGINIA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF MARYLAND, THE DISTRICT OF
COLUMBIA, VIRGINIA, AND WEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN MARYLAND, ANNE ARUNDEL, CARROLL, CENTRAL AND
SOUTHEAST HOWARD, CENTRAL AND SOUTHEAST MONTGOMERY, CHARLES,
FREDERICK, NORTHERN BALTIMORE, NORTHWEST HOWARD, NORTHWEST
MONTGOMERY, PRINCE GEORGES, SOUTHERN BALTIMORE, AND
WASHINGTON. THE DISTRICT OF COLUMBIA. IN VIRGINIA,
ARLINGTON/FALLS CHURCH/ALEXANDRIA, AUGUSTA, CLARKE, CULPEPER,
EASTERN HIGHLAND, EASTERN LOUDOUN, FAIRFAX, FREDERICK, GREENE,
MADISON, NORTHERN FAUQUIER, NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE,
ORANGE, PAGE, PRINCE WILLIAM, RAPPAHANNOCK, ROCKINGHAM,
SHENANDOAH, SOUTHERN FAUQUIER, STAFFORD, WARREN, WESTERN
HIGHLAND, AND WESTERN LOUDOUN. IN WEST VIRGINIA, BERKELEY,
EASTERN GRANT, EASTERN PENDLETON, HAMPSHIRE, HARDY, JEFFERSON,
MORGAN, WESTERN GRANT, AND WESTERN PENDLETON.
* THROUGH FRIDAY AFTERNOON
* SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH LOCALLY HEAVY RAINFALL ARE
EXPECTED INTO FRIDAY AFTERNOON. RAINFALL AMOUNTS MAY REACH 1 TO
3 INCHES IN A SHORT PERIOD, WHICH COULD CAUSE LOCALIZED FLASH
FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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