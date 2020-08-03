Downtown

Parking was limited on East Davis Street Friday evening as residents sought takeout, dine-in and other shopping opportunities.

 ALLISON BROPHY CHAMPION/CULPEPER STAR-EXPONENT

A creative, new, double-the-money grant initiative aims to distribute locally generated economic stimulus into historic district businesses operating in a pandemic.

Designated Virginia Main Street Community, Culpeper Renaissance, Inc., on Tuesday launched the Culpeper Downtown Matching Dollars Program made possible with a $10,000 donation from longtime historic downtown supporters Joe and Marge Grills of Rapidan.

The Grills’ generosity has enabled CRI to infuse $20,000 into 42 participating downtown shops and restaurants, according to a release.

“As a member of the Board of National Main Street Center, I have visited Main Street communities across the U.S. Culpeper Renaissance and Culpeper Main Street are outstanding examples of a successful Main Street program, and we are pleased to support them,” said Joe Grills in a statement.

The current economic conditions have created unprecedented financial challenges for small and locally owned businesses, according to the CRI release: “It is important now more than ever for our community to rally behind the small, local business owners who make our community a great place to live and work.”

The Matching Dollars offers an incentive to do just that. For every $25—$200 worth of Culpeper Downtown Dollars purchased, CRI will match with equal value amount of Culpeper Downtown Dollars.

“The very generous donation received from Mr. & Mrs. Joe Grills will provide much needed assistance to the heart and soul of our community, Culpeper downtown’s small businesses,” said CRI Executive Director Jessica Jenkins.

The goal of the Culpeper Downtown Matching Dollars Program is to provide an economic stimulus to the downtown district and to distribute cash flow to participating businesses located within the CRI downtown footprint when they are experiencing a reduction in revenue, the release stated.

“We are so excited to partner with our small businesses to provide additional cash flow in the downtown district,” said CRI Board President Tish Smyth.

Culpeper Downtown Dollars may be purchased starting Tuesday, August 4 in the CRI office, 127 W. Davis St. from 9:30 a.m. to 2 p.m. Tuesday – Thursday by cash, check or credit card (with 3 percent fee) or at the Culpeper Downtown Farmers Market located Saturdays in the Culpeper Baptist Church parking lot on South West. Drive-thru market is open 7:30 – 8:30 a.m. and walk-thru from 8:45 a.m. – noon. Purchase Downtown Dollars at the Farmer’s Market by cash or check.

Culpeper Downtown Dollars are valid thru Dec. 31, 2020 and are not redeemable for cash. Amount purchased may not exceed $200 per person. For information, contact 540/825-4416 or cridirector@culpeperdowntown.com and online at www.culpeperdowntown.com.

See the list of participating businesses at Culpeper Renaissance Inc. on Facebook.

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