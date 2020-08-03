Three local individuals face felony drug charges following a traffic stop last week on U.S. Route 29 in Fauquier County that yielded suspected heroin and cash.

A Fauquier County Sheriff’s deputy stopped a vehicle for an unspecified traffic infraction at 8:45 p.m. on July 29 on Lee Highway at Nordix Dr., just north of Warrenton, according to a sheriff’s office news release.

During the stop, K-9 Duco was deployed around the vehicle on a free air sniff. The police dog detected, indicated and alerted to a positive odor of narcotics, the release stated.

A subsequent search of the vehicle was conducted resulting in the seizure of 141 Heroin capsules, two grams of suspected heroin paraphernalia and money.

The driver of the vehicle, Arthur Peugh Jr., 32, of Culpeper, was charged with possession of heroin and drug paraphernalia.

The passenger, Tristin Mae Smith, 23, of Rhoadesville in Orange County, was charged with possession of heroin.

The second passenger in the vehicle, Nicholas  Andrew Young, 26, of Richardsville in Culpeper County, was charged with possession of heroin with the intent to distribute and was wanted out of Culpeper County for a probation violation.

All three individuals were held at the Fauquier County Adult Detention Center with no bond at the time of their arrest. Fauquier County Special Operations Unit assisted at the scene.

The suspects are slated to appear for a preliminary hearing on the charges on Oct. 14 in Fauquier County General District Court.

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