THIS PRODUCT COVERS EASTERN WEST VIRGINIA, CENTRAL AND WESTERN
MARYLAND, NORTHERN AND NORTHWESTERN VIRGINIA, AND DISTRICT OF COLUMBIA
**TROPICAL STORM WARNINGS ARE NOW IN EFFECT FOR PORTIONS OF SOUTHERN
MARYLAND. TROPICAL STORM WATCHES REMAIN IN EFFECT FOR THE BALTIMORE
AND WASHINGTON METRO AREAS.**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM
WARNING FOR CALVERT AND ST. MARYS
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CALVERT AND ST. MARYS
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR ANNE ARUNDEL,
ARLINGTON/FALLS CHURCH/ALEXANDRIA, CHARLES, DISTRICT OF
COLUMBIA, FAIRFAX, KING GEORGE, PRINCE GEORGES, PRINCE
WILLIAM/MANASSAS/MANASSAS PARK, SOUTHEAST HARFORD, SOUTHERN
BALTIMORE, AND STAFFORD
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 660 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF WASHINGTON DC OR ABOUT 690
MILES SOUTH-SOUTHWEST OF BALTIMORE MD
- 29.7N 79.9W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 355 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
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SIGNIFICANT FLASH FLOODING OF SMALL STREAMS AND CREEKS IS LIKELY
TONIGHT INTO TUESDAY EVENING AS RAINFALL ASSOCIATED WITH TROPICAL STORM
ISAIAS SPREADS NORTHWARD. WIDESPREAD RAINFALL TOTALS OF 3 TO 6 INCHES
ARE EXPECTED WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE HIGHEST AMOUNTS
ARE EXPECTED EAST OF THE BLUE RIDGE MOUNTAINS PARTICULARLY OVER THE
I-95 CORRIDOR LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY. MODERATE COASTAL FLOODING
IS ALSO POSSIBLE AT TIMES OF HIGH TIDE TUESDAY AS ISAIAS MAKES ITS
CLOSEST APPROACH TO THE AREA. MINOR WIND DAMAGE AND SCATTERED POWER
OUTAGES ARE ALSO POSSIBLE ESPECIALLY ACROSS SOUTHERN MARYLAND.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS MUCH OF THE AREA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, ARROYOS, AND
DITCHES MAY BECOME DANGEROUS RIVERS. IN MOUNTAIN AREAS,
DESTRUCTIVE RUNOFF MAY RUN QUICKLY DOWN VALLEYS WHILE
INCREASING SUSCEPTIBILITY TO ROCKSLIDES AND MUDSLIDES. FLOOD
CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED
AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE ROUTES.
STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF MOVING WATER WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED OUT.
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE LIMITED
TO SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS MUCH OF THE AREA.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS SOUTHERN MARYLAND. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE WASHINGTON AND BALTIMORE METRO AREA.
* SURGE:
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHERN MARYLAND. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD
WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE
SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS,
AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS EASTERN WEST VIRGINIA, CENTRAL AND WESTERN MARYLAND,
NORTHERN AND NORTHWESTERN VIRGINIA, AND DISTRICT OF COLUMBIA, LITTLE
TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
SOUTHERN MARYLAND. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS EASTERN WEST VIRGINIA, CENTRAL AND WESTERN MARYLAND,
NORTHERN AND NORTHWESTERN VIRGINIA, AND DISTRICT OF COLUMBIA, LITTLE
TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
WATCH/WARNING PHASE - LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED
PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO
EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF YOU ARE RELOCATING TO SAFE SHELTER, LEAVE AS EARLY AS POSSIBLE.
ALLOW EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION. MANY ROADS AND BRIDGES
WILL BE CLOSED ONCE STRONG WINDS ARRIVE. CHECK THE LATEST WEATHER
FORECAST BEFORE DEPARTING AND DRIVE WITH CAUTION.
IF HEADING TO A COMMUNITY SHELTER, BECOME FAMILIAR WITH THE SHELTER
RULES BEFORE ARRIVAL, ESPECIALLY IF YOU HAVE SPECIAL NEEDS OR HAVE
PETS. TAKE ESSENTIAL ITEMS WITH YOU FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF
LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY
ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY
SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE
UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN
WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY
ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND
HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE
ZONE. EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND
YOURSELF CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED
EVACUATION ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER
OPTIONS.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN BALTIMORE MD/WASHINGTON DC AROUND 1130 AM, OR SOONER IF
CONDITIONS WARRANT.
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