Downpours sprang up across Virginia Monday afternoon ahead of Tropical Storm Isaias, setting the stage for flood concerns when its steadiest rain arrives late overnight and into Tuesday morning and afternoon.

A several-hour burst of strong gusts throughout the morning could also topple trees and lead to outages, especially east of Interstate 95. The most hazardous road conditions could coincide with Tuesday morning’s commute.

Metro Richmond and Tidewater were under a Tropical Storm Warning and Virginia under a State of Emergency. It’s the first tropical storm warning that includes Richmond since the western half of Hurricane Irene hit the area in 2011, according to the National Weather Service in Wakefield.

After fluctuating all weekend, Isaias started to look more organized in the final hours before landfall in the Carolinas.

Currently a tropical storm 60 miles off Charleston, S.C., Isaias could barely regain hurricane strength before making landfall later this evening somewhere between Myrtle Beach and Wilmington, N.C.

At 5 p.m. Isaias had peak sustained winds of 70 mph, while tropical storm-force winds spread out 125 miles from the center. Isaias was moving north-northeast at 15 mph, and will keep picking up forward speed over the next 24 hours.

The tropical storm-force gusts across central and eastern Virginia will likely occur between 4 a.m. and 2 p.m. on Tuesday. Be ready for the possibility of power outages, and secure loose objects outdoors. The heaviest rain is likely to fall along and west of the storm’s path.

Isolated tornadoes that spin up with short notice are also more of a concern east of I-95.

A Flash Flood Watch is in effect for Culpeper County and much of the area through Tuesday afternoon, according to National Weather Service in Sterling. Tropical storm conditions are possible here with gusty winds and heavy rain.

“Rainfall associated with Tropical Storm Isaias is expected to start spreading northward late this afternoon and continue through much of the day on Tuesday. Widespread rainfall totals of 3 to 6 inches are expected with localized higher amounts possible,” according to NWS. “This amount of rain is likely to result in significant flash flooding of small streams and creeks tonight into Tuesday evening.”

Shenandoah National Park officials are expecting wind gusts up to 25 mph and two to four inches inches of rain from the storm, said SNP Management Specialist Sally Hurlbert.

“The rains began a few hours ago and we expect them to continue through the night and all day tomorrow. We’re watching the storm’s path closely,” she said around 2 p.m. on Monday.

With the center still likely to pass over Tidewater or the peninsulas, that puts the rainfall bull’s-eye atop central Virginia.

Totals look to exceed 3 inches in widespread fashion across metro Richmond, with a high-end potential for up to 8 inches somewhere within a 50 mile radius.

Creeks and low-lying roads across our region could quickly become inundated. If you live in or near an area with a history of flooding, be ready to seek higher ground. Avoid driving through a flooded road and look for another route.

The steady rain will quickly sweep out by early Tuesday afternoon as Isaias races up the Eastern Seaboard, but runoff could cause minor river flooding through midweek.

For the area spanning Fredericksburg to Washington, forecasters predict the heaviest rain from 6 a.m. to 4 p.m. on Tuesday. Some areas could see up to eight inches with potential wind gusts as high as 40 mph.

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