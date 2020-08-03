VSP

A Louisa man died in a two-vehicle, head-on crash Sunday on Zachary Taylor Highway in Orange County.

Virginia State Police Trooper M. Burgett is investigating the wreck that occurred at 6:15 p.m. on Aug. 2 at 6:15 p.m. on U.S. Route 522, less than a mile north of State Route 20 (Constitution Highway).

A 1999 Suzuki Grand Vitara was traveling north on 522 went it crossed a centerline and collided head-on with a southbound 2020 Nissan Rogue.

The driver of the Suzuki, Timothy L. Crites, 43, died at the scene of the crash as a result of his injuries. Crites was not wearing a seat belt, according to a news release on Monday from VSP spokesman Sgt. Brent Coffey.

The driver of the Nissan, a 38-year-old male, of Orange, suffered serious injuries and was transported to VCU Medical Center for treatment. The male was wearing a seatbelt.

Passengers in the Nissan, a 31-year-old female, and an 11-year-old female suffered serious injuries and were transported to VCU Medical Center for treatment. Both passengers were wearing seatbelts.

Alcohol is being considered a factor in the cause of the crash.

VSP’s Culpeper Division Crash Reconstruction Team responded to the scene and is assisting with the ongoing crash investigation.

The Orange County Sheriff’s Office, Orange County Fire and EMS, and VDOT also assisted at the scene.

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