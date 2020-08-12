...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS
EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF MARYLAND, THE DISTRICT OF COLUMBIA, VIRGINIA, AND
WEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN MARYLAND,
ANNE ARUNDEL, CALVERT, CARROLL, CENTRAL AND EASTERN ALLEGANY,
CENTRAL AND SOUTHEAST HOWARD, CENTRAL AND SOUTHEAST
MONTGOMERY, CHARLES, EXTREME WESTERN ALLEGANY, FREDERICK,
NORTHERN BALTIMORE, NORTHWEST HARFORD, NORTHWEST HOWARD,
NORTHWEST MONTGOMERY, PRINCE GEORGES, SOUTHEAST HARFORD,
SOUTHERN BALTIMORE, ST. MARYS, AND WASHINGTON. THE DISTRICT OF
COLUMBIA. IN VIRGINIA, ALBEMARLE, ARLINGTON/FALLS
CHURCH/ALEXANDRIA, AUGUSTA, CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE,
CLARKE, CULPEPER, EASTERN HIGHLAND, EASTERN LOUDOUN, FAIRFAX,
FREDERICK, GREENE, KING GEORGE, MADISON, NELSON, NORTHERN
FAUQUIER, NORTHERN VIRGINIA BLUE RIDGE, ORANGE, PAGE, PRINCE
WILLIAM, RAPPAHANNOCK, ROCKINGHAM, SHENANDOAH, SOUTHERN
FAUQUIER, SPOTSYLVANIA, STAFFORD, WARREN, WESTERN HIGHLAND,
AND WESTERN LOUDOUN. IN WEST VIRGINIA, BERKELEY, EASTERN
GRANT, EASTERN MINERAL, EASTERN PENDLETON, HAMPSHIRE, HARDY,
JEFFERSON, MORGAN, WESTERN GRANT, WESTERN MINERAL, AND WESTERN
PENDLETON.
* UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING
* THERE IS HIGHER THAN USUAL RISK FROM FLASH FLOODING. NUMEROUS
THUNDERSTORMS WILL CONTINUE TO FORM AROUND THE REGION THROUGH
THIS EVENING. THEY WILL BE SLOW MOVING, AND PRODUCE LOCALIZED
AREAS OF VERY HEAVY RAIN.
* POTENTIAL IMPACTS INCLUDE RAPID RISES OF WATER, FLOODED ROADS
AND FLOODING OF STRUCTURES IN LOW LYING AREAS NEAR STREAMS.
LANDSLIDES AND SINKHOLES ARE ALSO POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT RAPID RISES OF WATER AND FLASH
FLOODING ARE POSSIBLE. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS
SITUATION.
THOSE IN LOW LYING AREAS AND NEAR STREAMS SHOULD MONITOR WATER
LEVELS DURING HEAVY RAIN AND BE PREPARED TO MOVE TO HIGH GROUND
QUICKLY IF FLOODING IS OBSERVED, OR NWS WARNINGS ARE ISSUED.
DRIVERS SHOULD BE VERY CAUTIOUS THIS AFTERNOON AND TONIGHT. LOW
AREAS MAY BECOME FLOODED, AND HEAVY RAIN CAN CAUSE POOR DRAINAGE
FLOODING QUICKLY. IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROAD, TURN AROUND,
DON'T DROWN.
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(1) comment
They should start a GoFundMe to replace it.
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