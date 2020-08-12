LOVE sign stolen

Someone stole this LOVE sign earlier this week from outside of a house near Ira Hoffman Lane in Culpeper.

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Someone stole a LOVE sign this week from outside a home off Ira Hoffman Lane.

The Culpeper County Sheriff’s Office is investigating the larceny in the 15300 block of Rocky Ridge Lane between 9 p.m. Monday, Aug. 10, and 6 a.m. Aug. 11.

The sign was displayed on privately property about 80 yards from the road and was secured to a wooden fence, the Sheriff's Office said in a statement.

The “LOVE” sign, pictured in photos provided by its owner, measures about eight feet long by two feet high and three quarters of an inch thick. The white acrylic sign weighs about 65 pounds.

Anyone with information in this open and active investigation should contact the Sheriff's Office's non-emergency number at 540/727-7900.

Or remain anonymous by contacting Culpeper Crime Solvers at 540/727-0300.

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(1) comment

Elizabeth_Holleman
Elizabeth Holleman

They should start a GoFundMe to replace it.

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