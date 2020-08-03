Recently received overwhelmingly with open arms in Orange County, takeout carnival food is coming to Culpeper.

Cole Shows Amusements will serve up fair fare from its colorful food trailers 11 a.m.to 8 p.m. daily from Thursday, Aug. 13 through Sunday, Aug. 16 in front of K&M Lawn, Garden & Arborist Supplies, next to Lidl and across from Walmart, at 160333 Ira Hoffman Lane in the town of Culpeper.

Food items will include Italian sausage sandwich, cheesesteak, gyros, chicken pita, burgers, hot dogs, French fries, corn dogs, funnel cakes, fried Oreos, candy apples, popcorn, cotton candy, fresh-squeezed lemonade and more.

A portion of proceeds from these sales will benefit Brandy Station Volunteer Fire Department, one of numerous companies nationwide hard hit this year’s cancellation of fair and carnivals, a major fundraiser for volunteers.

Brandy Station VFD life member Jeff Bailey said everyone was very saddened to have to cancel the local carnival, “But under the circumstances it was the only thing we could do,” he said in a recent release, noting most area companies cancelled their events and the State Fair of Virginia was also recently cancelled.

“Volunteer fire and rescue departments are all in the public safety business,” Bailey said. “We must take every possible precaution when it comes to the health, safety and well-being of our members and the citizens that we serve. Hopefully by next year’s carnival and fair season things will be back to some form of normalcy and once again we will be able to safely have our fundraising events for the citizens in the community to come and enjoy themselves.”

Offering carnival food will help lessen this year’s fundraising losses while allowing local families to enjoy nostalgic carnival flavors.

“This is the next best thing that we can do for the community” Bailey said.

Orange Volunteer Fire Department hosted Cole Shows Amusements food vendors over the July 4 holiday to overwhelming success, and will likely experience the same in Culpeper.

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