A Celebration of Life for David Revoe Matthews, 69, will be held on Saturday, August 8, 2020 at 1 p.m. at Stevensburg Baptist Church, 19393 York Rd., Stevensburg, VA. Those in attendance are invited to join the service in person in the church fellowship hall or by listening to the radio from their vehicles.

To plant a tree in memory of David Matthews as a living tribute, please visit Tribute Store.

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